Контузиите удрят Арсенал в решаващ момент от сезона

Амбициите на Арсенал за исторически требъл са поставени под сериозна въпросителна заради нарастващата вълна от контузии в състава. По време на международната пауза проблемите в тима се задълбочиха, като броят на засегнатите футболисти достигна двуцифрено число.

Последният случай е свързан с Мартин Субименди, който се прибра преждевременно в Лондон от лагера на националния отбор на Испания заради дискомфорт в дясното коляно. Халфът се появи като резерва при победата с 3:0 над Сърбия, но няма да вземе участие в предстоящата контрола срещу Египет.

Проблемите му идват след тези на Пиеро Хинкапи, който също отпадна от сметките след участието си в мача на Еквадор срещу Мароко.

Сериозни кадрови затруднения има и сред английските национали – Деклан Райс, Букайо Сака и Нони Мадуеке също са извън състава, като последният получи травма след тежък сблъсък в контролата с Уругвай и напусна терена с шина на коляното.

Още преди това извън игра останаха Уилям Салиба, Габриел Магаляеш, Еберечи Езе, Юриен Тимбър и Леандро Тросар, което допълнително усложнява ситуацията за лондончани.

Лидерът във Висшата лига има натоварена програма – гостуване на Саутхямптън за Купата на Футболната асоциация, последвано от първи четвъртфинален сблъсък в Шампионската лига срещу Спортинг Лисабон.