Контузия оставя Цветомир Чернокожев извън състава на България за мача с Норвегия

Българският национален отбор за мъже остана с една опция по-малко под коша за третия игрови прозорец в първия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. От сметките отпадна Цветомир Чернокожев. Това обяви Любомир Минчев на старта на лагера в Ботевград. Причината е, че играчът на Черно море Тича страда от контузия, която изисква повече време за възстановяване и няма да бъде готов за мача на българите срещу Норвегия на 5 юли в „Арена Ботевград“.

Все пак селекционерът подчерта, че ако да се възстанови и „лъвовете“ си осигурят място във втората фаза на пресявките през август, тежкото крило може да помогне тогава.

„Той дойде с контузия. Стана ясно, че няма да може да вземе участие, трябваше да започне постепенно тази седмица да се включи и да тренира. Той до края на седмицата не може да тренира и да се включи пълноценно в отбора. Поради тази причина преценихме, че е по-добре да си довърши лечението и ако ще играем през август, да помогне тогава“, коментира Минчев.

26-годишният играч се присъедини пропусна първата част от подготовката и се присъедини към лагера в Самоков, който стартира в средата на месеца. 206-сантиметровият баскетболист обаче пропусна и двете контроли на „трикольорите“ срещу Северна Македония.

За последно Чернокожев защитаваше цветовете на представителния ни тим през февруари, когато игра във втория игрови прозорец от пресявките.