Кораб под камерунски флаг потъна в Черно море на 140 мили от Варна

Товарният кораб „Елийн“, плаващ под флага на Камерун, потъна днес в Черно море – на около 140 мили източно от Варна. Сигналът за бедствие е подаден малко след 13:00 ч. в Морския спасителен координационен център.

Според информацията, плавателният съд е получил пробойна в корпуса и е започнал да поема вода. Капитанът е наредил на екипажа да напусне кораба, който бързо е започнал да потъва. На борда са били 10 украински моряци, като няма пострадали.

На помощ незабавно са се отзовали граничен катер от България, кораб от Румъния и спомагателен съд от Турция, който пръв е достигнал до бедстващите. Военноморските сили на България също са изпратили хеликоптер, а при нужда е имало готовност да се включи и военен кораб.

По данни на Министерството на транспорта, всички моряци вече са на борда на турски плавателен съд и ще бъдат транспортирани до турско пристанище. Спасителната операция е приключила успешно.