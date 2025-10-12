БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Кораб под камерунски флаг потъна в Черно море на 140 мили от Варна

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Деца
товарен кораб потъна варна
Товарният кораб „Елийн“, плаващ под флага на Камерун, потъна днес в Черно море – на около 140 мили източно от Варна. Сигналът за бедствие е подаден малко след 13:00 ч. в Морския спасителен координационен център.

Според информацията, плавателният съд е получил пробойна в корпуса и е започнал да поема вода. Капитанът е наредил на екипажа да напусне кораба, който бързо е започнал да потъва. На борда са били 10 украински моряци, като няма пострадали.

На помощ незабавно са се отзовали граничен катер от България, кораб от Румъния и спомагателен съд от Турция, който пръв е достигнал до бедстващите. Военноморските сили на България също са изпратили хеликоптер, а при нужда е имало готовност да се включи и военен кораб.

По данни на Министерството на транспорта, всички моряци вече са на борда на турски плавателен съд и ще бъдат транспортирани до турско пристанище. Спасителната операция е приключила успешно.

