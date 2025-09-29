Космосът – пълен с боклук?!



Звучи като сюжет от филм, но е реалност – около Земята обикалят не само спътници и космически станции, а и огромни количества боклук, оставен от хората. Говорим за излезли от употреба сателити, парчета ракети, болтове, панели и какво ли още не.

Колко много е?

Според Европейската космическа агенция (ESA) над Земята летят повече от 34 000 обекта с размери над 10 см, а милиони други са с големина между 1 и 10 см. Звучи малко? Всъщност е супер опасно – защото дори частица с големината на гайка се движи със скорост 7–8 км/сек. Представи си какво става, ако удари сателит или Международната космическа станция.

Как се пазим?

За да не се превърне всяка мисия в руска рулетка, учените следят траекториите на боклуците с радари и телескопи. Ако нещо заплашително се приближи, сателитите правят специални маневри, а самите кораби са подсилени с щитове, които да издържат на сблъсък с малки отломки.

Заплаха или ресурс?

Да, космическият боклук е проблем. Но все по-често се говори, че той може да се превърне в ресурс на бъдещето. Идеята е проста – вместо да живеем в модел „произведи – използвай – изхвърли“, да минем на „създай – използвай – рециклирай“. Така космическите мисии ще станат по-устойчиви, а боклукът – суровина за нови проекти.