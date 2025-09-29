БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Космосът – пълен с боклук?!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Деца
Запази

Опасност или шанс: какво правим с милионите парчета боклук над главите ни

готова употреба **** скалисти планети около малки звезди имат условия живот
Снимка: БНТ
Слушай новината


Звучи като сюжет от филм, но е реалност – около Земята обикалят не само спътници и космически станции, а и огромни количества боклук, оставен от хората. Говорим за излезли от употреба сателити, парчета ракети, болтове, панели и какво ли още не.

Колко много е?
Според Европейската космическа агенция (ESA) над Земята летят повече от 34 000 обекта с размери над 10 см, а милиони други са с големина между 1 и 10 см. Звучи малко? Всъщност е супер опасно – защото дори частица с големината на гайка се движи със скорост 7–8 км/сек. Представи си какво става, ако удари сателит или Международната космическа станция.

Как се пазим?
За да не се превърне всяка мисия в руска рулетка, учените следят траекториите на боклуците с радари и телескопи. Ако нещо заплашително се приближи, сателитите правят специални маневри, а самите кораби са подсилени с щитове, които да издържат на сблъсък с малки отломки.

Заплаха или ресурс?
Да, космическият боклук е проблем. Но все по-често се говори, че той може да се превърне в ресурс на бъдещето. Идеята е проста – вместо да живеем в модел „произведи – използвай – изхвърли“, да минем на „създай – използвай – рециклирай“. Така космическите мисии ще станат по-устойчиви, а боклукът – суровина за нови проекти.

Последвайте ни

ТОП 24

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
4
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
5
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
6
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Знаете ли че?

Историята на световния феномен Покемон
Историята на световния феномен Покемон
Защо Меркурий има гигантско ядро? Защо Меркурий има гигантско ядро?
Чете се за: 00:57 мин.
„Мета“ обмисля инвестиции в България след 2028 г. заради регионалния потенциал „Мета“ обмисля инвестиции в България след 2028 г. заради регионалния потенциал
Чете се за: 00:42 мин.
NASA мисли за ядрен удар по астероид?! NASA мисли за ядрен удар по астероид?!
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ усложняват визите, Европа печели инженери САЩ усложняват визите, Европа печели инженери
Чете се за: 01:00 мин.
Мадона се завръща с нов албум през 2026г. Мадона се завръща с нов албум през 2026г.
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ