Коул Кофлид постави клубен рекорд при драматичен успех на Монреал в НХЛ

Коул Кофилд постави клубен рекорд на Монреал, след като вкара 11-и гол в продължение, за да осигури победата с 4:3 над Сиатъл като гост в среща от първенството на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Кофилд, който в срещата завърши с две гола и асистенция, също така се изравни на върха в класирането при голмайсторите с 9 попадения.

В 44-ата секунда на продължението той получи шайбата зад вратата, елиминира бранител и изненада вратаря Джо Дакорд, за да прати шайбата до гредата.

През миналата година той постави личен рекорд с с 37 гола и 70 точки общо, а звед записа четвърти мач с повече от едно попадение.

Юрай Слафковски и Алекс Нюхуук се разписаха при числено превъзходство, а Ник Сузуки се отличи с три голови подавания.

С успеха Монреал събра 16 точки и остава на върха в Атлантическата дивизия, с 2 повече от Детройт, който днес също спечели – 5:2 над Сейнт Луис като гост.

Брандън Монтур с две гола и Шейн Райт се разписаха за домакините. Монтур, който миналата година вкара 18 гола, въпреки че е защитник, сега пропусна четири мача заради смъртта на брат си, но се върна на леда със същата страст и увереност.

Мика Зибанеджад се разписа в 17:28 минута на първата третина на мача, а Джонатан Куик спаси 23 изстрела за първия си мач за сезона без попадение. Така Ню Йорк Рейнджърс прекъсна серията си от три поражения и победи с 2:0 Ванкувър Кенъкс.

А за вратаря Куик това е шести мач без попадение срещу този съперник, което е рекорд за човек между гредите в Лигата. Иначе Сам Карик оформи крайното 2:0 в края на срещата на празна врата. Адам Фокс изработи и двата гола за своя тим.

Лос Анджелис Кингс направи впечатляващ обрат при гостуването си на Сан Хосе Шаркс и от пасив с 0:3 успя да стигне до крайната победа с 4:3. Бранд Кларк вкара победния гол 6:40 минути преди края на третата част.

Кларк, който играе като защитник, както и Кори Пери, се отличи в срещата с по един гол и едно подаване. Джеф Мало и Дрю Дъфти бяха автори на другите два гола за Кралете.

Йоел Едмундсон добави три голови подавания, а вратарят Дарси Кюмпер спаси 37 изстрела. 13 точки актив отреждат на Лос Анджелис 3-о място в Тихоокеанската дивизия. Александър Венберг, Филип Курашьов и Уил Смит бяха точни за Акулите, като първите двама си размениха и голoви подавания.

Едмънтън Ойлерс нанесе тежко поражение с 6:3 над лидера в Централната дивизия Юта Мамут. Пет гола паднаха във втората част на срещата, което предопредели и крайния изход. Конър Макдейвид вкара два пъти, Леон Драйсайтъл и Матиас Екхолм се отличиха с по гол и пас в този момент от мача, а другите два гола са дело на Айзък Хауърд и Тай Емберсън. Вратарят на Нефтодобивниците Стюърт Скинър спаси 20 шута.

Вече с 12 точки, Едмънтън се изкачи на 4-о място в Тихоокеанската дивизия и се доближи на 3 точки от лидера Лас Вегас. Юта си остава първи в цялата Западна конференция с 16, а Логън Куули, Джей Джей Петерка и Барет Хейтън бяха точни за тях.

Изоставайки с 0:2 след първия период, Екхолм даде началото на обрата 22 сeкунди след началото на втората част, след като получи шайбата на левия кръг пред вратата и изпрати истински снаряд в мрежата. Хауърд пък изравни в 3:13 минута на периода слред подаване на Адам Енрике, пресякъл шайбата в центъра.

Дилън Ларкин вкара два пъти и подаде за още един пас при успеха на Детройт над Сейнт Луис с 5:2. Червените криле са на 2-о място в Атлантическата дивизия с 14 пункта. Алекс де Бринкат направи попадение и подаде асистенция за втората победа над същия съперник в рамките на четири дни.

Бен Шайро и Елмер Сьодерблом бяха автори на останалите две шайби, докато вратарят им Джон Гибсън спаси 20 изстрела. Брейдън Шейн и Джордан Киру бяха единствените, които му вкараха.

Решаващият момент за успеха на Детройт беше в последната минута на първата част, когато капитализираха числено превъзходство и поведоха с 2:1 с гола на Шайро, който стана и малко случайно. Диагоналният му удар от мантинелата се отби в кънката на Мориц Сайдер и влезе в мрежата.

Първият хеттрик в кариерата на Виктор Олофсон се оказа и решаващ за успеха на Колорадо над Ню Джърси с 8:4. Девилс претърпяха първо поражение от осем мача насам, а Олофсон генерално завърши мача с пет точки по системата гол плюс пас и това е първо подобно постижение за него.

Нейтън Маккинън вкара два, а Кайл Макар приключи мача с четири подавания. Паркър Кели остана с гол+пас, а вратарят на Лавината Скот уеджууд спаси 26 шута. Така Колорадо има вече 16 точки и се изравни с лидера на Запад Юта, докато Ню Джърси търпи второ поражение в 10 мача и първо от осем насам, но продължава да води в Столичната дивизия с равни 16 точки с Питсбърг.