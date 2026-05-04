БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Коварни инциденти белязаха победата на Нотингам Форест над Челси

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Четирима футболисти бяха заменени заради удари в главите, а срещата завърши с гол със задна ножица.

Челси Нотингам Форест
Снимка: БТА
Слушай новината

Нотингам Форест победи Челси с 3:1 в предпоследния мач от 34-ия кръг на Висшата лига. Два инцидента белязаха срещата, след като четирима футболисти бяха заменени заради удари в главите.

Гостите откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон след само 96 секунди игра. Тайво Авонии засече с глава центриране в наказателното поле на Дилан Баку.

Енцо Фернандес бе близо до изравнителен гол, но стреля в дясната греда.

Минута по-късно Мало Густо задържа за фланелката Тайво Авонии и след намесата на ВАР възпитаниците на Витор Перейра получиха дузпа. Игор Жезуш удвои преднината на тима си от бялата точка.

В последните секунди на редовното време на първата част кошмарен инцидент беляза срещата. При спорна топката в наказателното поле Зак Абът и Джеси Дери удариха главите си. Антъни Тейлър отсъди 11-метров наказателен удар за лондончани. Защитникът на Нотингам Форест бе заменен, а играчът на Челси, който дебютира във Висшата лига, напусна терена на носилка. Коул Палмър се нагърби с изпълнението на дузпата, но Мат Селс спаси изпълнението.

След почивката футболистите в червено продължиха да бележат. Тайво Авонии удвои головата си сметка, като засече с удар от движение подаване във вратарското поле на резервата Морган Гибс-Уайт.

В 66-ата минута се стигна до нов коварен сблъсък между противникови играчи. Морган Гибс-Уайт и вратарят Роберт Санчес се сблъскаха при спорна топка в пеналтерията. Двамата напуснаха терена на собствен ход с превързани глави.

В 73-ата минута гол с глава на Жоао Педро бе отменен след намесата на ВАР заради засада. Бразилецът все пак записа името си сред голмайсторите в добавеното време. Нападателят овладя на гърди подаване с глава на Марк Кукурея и оформи крайния резултат със задна ножица.

Срещата бе проследена от селекционера на Англия Томас Тухел, който бе заснет в разговор с наставника на Португалия Роберто Мартинес.

Челси остава на 9-ото място в класирането с актив от 48 точки. Нотингам Форест заема 16-ата позиция в подреждането с 42 пункта.

#Нотингам Форест #Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
1
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°
2
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите...
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
3
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с...
„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор Дали в Перник
4
„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор...
Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да влезем в малките населени места
5
Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да...
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
6
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
6
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...

Още от: Футбол

Славия поздрави Левски за спечелената титла
Славия поздрави Левски за спечелената титла
Кирил Десподов претърпя операция на палеца на левия крак Кирил Десподов претърпя операция на палеца на левия крак
Чете се за: 01:57 мин.
Владимир Гаджев: Не вярвам в случайностите, съдбата си знае работата Владимир Гаджев: Не вярвам в случайностите, съдбата си знае работата
Чете се за: 02:07 мин.
Фьодор Лапоухов в Топ 50 на най-добрите вратари в света Фьодор Лапоухов в Топ 50 на най-добрите вратари в света
Чете се за: 00:50 мин.
Награждават Левски с титлата след мача с Лудогорец Награждават Левски с титлата след мача с Лудогорец
Чете се за: 01:15 мин.
Станимир Стоилов: Най-важно е да продължим да преследваме мечтата си Станимир Стоилов: Най-важно е да продължим да преследваме мечтата си
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Чете се за: 00:07 мин.
По света
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет? Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Лайпциг - двама души са загинали
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Проект свобода": Тръмп иска да изведе блокираните в...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Български евродепутати: Компромисите на докладчика за РСМ създават...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ