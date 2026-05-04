Коварни инциденти белязаха победата на Нотингам Форест над Челси

Нотингам Форест победи Челси с 3:1 в предпоследния мач от 34-ия кръг на Висшата лига. Два инцидента белязаха срещата, след като четирима футболисти бяха заменени заради удари в главите.

Гостите откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон след само 96 секунди игра. Тайво Авонии засече с глава центриране в наказателното поле на Дилан Баку.

Енцо Фернандес бе близо до изравнителен гол, но стреля в дясната греда.

Минута по-късно Мало Густо задържа за фланелката Тайво Авонии и след намесата на ВАР възпитаниците на Витор Перейра получиха дузпа. Игор Жезуш удвои преднината на тима си от бялата точка.

В последните секунди на редовното време на първата част кошмарен инцидент беляза срещата. При спорна топката в наказателното поле Зак Абът и Джеси Дери удариха главите си. Антъни Тейлър отсъди 11-метров наказателен удар за лондончани. Защитникът на Нотингам Форест бе заменен, а играчът на Челси, който дебютира във Висшата лига, напусна терена на носилка. Коул Палмър се нагърби с изпълнението на дузпата, но Мат Селс спаси изпълнението.

След почивката футболистите в червено продължиха да бележат. Тайво Авонии удвои головата си сметка, като засече с удар от движение подаване във вратарското поле на резервата Морган Гибс-Уайт.

В 66-ата минута се стигна до нов коварен сблъсък между противникови играчи. Морган Гибс-Уайт и вратарят Роберт Санчес се сблъскаха при спорна топка в пеналтерията. Двамата напуснаха терена на собствен ход с превързани глави.

В 73-ата минута гол с глава на Жоао Педро бе отменен след намесата на ВАР заради засада. Бразилецът все пак записа името си сред голмайсторите в добавеното време. Нападателят овладя на гърди подаване с глава на Марк Кукурея и оформи крайния резултат със задна ножица.

Срещата бе проследена от селекционера на Англия Томас Тухел, който бе заснет в разговор с наставника на Португалия Роберто Мартинес.

Челси остава на 9-ото място в класирането с актив от 48 точки. Нотингам Форест заема 16-ата позиция в подреждането с 42 пункта.