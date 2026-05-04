Фьодор Лапоухов в Топ 50 на най-добрите вратари в света

Фьодор Лапухов намери място в престижна класация. Един от ключовите играчи на ЦСКА попадна сред 50-те най-перспективни и скъпи млади вратари в света. Информацията е на CIES Football Observatory. Беларусинът заема 45-то място в класацията на обсерваторията.

Позицията на стража на „армейците“ идва от изчисленията, базирани на различни статистически показатели. Националът на Беларус е девети сред младите вратари по изиграни минути през сезона и 11-и по показателя „капитал на растеж“.

От CEIS оценяват трансферната стойност на Лапоухов на 2.8 милиона евро – с 1.3 милиона повече от оценката на Transfermarkt.

Лидер в подреждането е Майк Пендерс, който пази на вратата в Страсбург.