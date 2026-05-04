Виляреал остава без треньор след края на сезона

Виляреал ще има нов треньор след края на сезона. Испанците няма да разчитат на Марселино, макар че под негово ръководство постигнаха класиране в Шампионска лига, обявиха официално от клуба. Това означава, че оставащите мачове в до края на 2025/2026 ще бъдат последни за испанеца начело на „жълтата подводница“. Новината идва два дни след успеха срещу Леванте в Ла Лига.

"Виляреал ще му отдаде дължимото след последния мач за сезона в Ла Лига срещу Атлетико Мадрид, като това ще е повод да празнуваме класирането за Шампионската лига с феновете", пишат от испанския клуб.

Марселино се върна във Виляреал през 2023 след кратък престой в Олимпик Марсилия, като два пъти поред класира тима в Шампионската лига. Той стана и рекордьор, като записа 145 победи начело на отбора в три периода - 2013-2016, 2017-2019, 2023-2026.

Раздялата между двете страни е сравнително очаквана в Испания, като вестник "Марка" писа за трудните преговори за подновяването на договора му още преди месеци. Според медиите в страната от клуба са решили да намалят разходите за трансфери и да дадат приоритет на талантите си от академията, което е довело и до развода.