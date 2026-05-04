Виляреал остава без треньор след края на сезона

Дните на Марселино начело на испанците са преброени.

Виляреал ще има нов треньор след края на сезона. Испанците няма да разчитат на Марселино, макар че под негово ръководство постигнаха класиране в Шампионска лига, обявиха официално от клуба. Това означава, че оставащите мачове в до края на 2025/2026 ще бъдат последни за испанеца начело на „жълтата подводница“. Новината идва два дни след успеха срещу Леванте в Ла Лига.

"Виляреал ще му отдаде дължимото след последния мач за сезона в Ла Лига срещу Атлетико Мадрид, като това ще е повод да празнуваме класирането за Шампионската лига с феновете", пишат от испанския клуб.

Марселино се върна във Виляреал през 2023 след кратък престой в Олимпик Марсилия, като два пъти поред класира тима в Шампионската лига. Той стана и рекордьор, като записа 145 победи начело на отбора в три периода - 2013-2016, 2017-2019, 2023-2026.

Раздялата между двете страни е сравнително очаквана в Испания, като вестник "Марка" писа за трудните преговори за подновяването на договора му още преди месеци. Според медиите в страната от клуба са решили да намалят разходите за трансфери и да дадат приоритет на талантите си от академията, което е довело и до развода.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Виляреал #Марселино Гарсия Торал

