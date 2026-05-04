Кирил Десподов претърпя операция на палеца на левия крак

Спорт
Контузията измъчва футболиста от почти година.

Снимка: БТА
Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов претърпя операция на големия пръст на левия крак – контузия, която го измъчва почти една година.

Официалната страница на клубния му тим ПАОК (Солун) публикува снимка на Десподов от болничната стая след преминалата интервенция.

Проблемът се превърна в хроничен, след като възпалението се отключи преди мача с Испания от световните квалификации през септември 2025-а година, но се оказа с по-голяма давност. Няколко пъти Десподов опита да го отстрани с лечение, рехабилитация, инжектиране на силикон и медикаменти, но костицата на пръста така и не зарастваше.

Затова на 14-и април тази година той се реши на операция, а това означаваше и край на сезона за него. Така той изпуска както мачовете на националния отбор на България през юни, така и всички срещи на ПАОК (Солун).

Сезонът не беше никак лесен за Десподов, макар лятото да започна с оптимизъм и перспективи, развитието донесе контузии, низходяща тенденция в представянето му и трудна битка за място в стартовия състав. Първите проблеми се появиха още през септември преди мача на българския национален отбор срещу Испания за световните квалификации. Освен проблема с палеца на левия крак, през сезона имаше травми на глезена, с мускулите и с гърба.

29-годишното крило, чийто договор е до 30-и юни 2027-а година в Солун, завършва сезона с 30 участия, 5 гола и 4 асистенции във всички състезания в Гърция и в Европа.

