Край на българското участие на международния турнир по бадминтон в Рейкявик

Гергана Павлова и Христомира Поповска отпаднаха на четвъртфиналите на единично и на двойки на международния турнир "Future Series" по бадминтон за мъже и жени в Рейкявик (Исландия).

Номер 2 в схемата Гергана Павлова загуби в спор за място на полуфиналите от Нови Виланд (Нидерландия) с 11:21, 21:18, 7:21.

Третата поставена Христомира Поповска отстъпи пред Шън-чун Хуан (Тайван) с 12:21, 11:21.

На двойки Павлова и Поповска претърпяха поражение на четвъртфиналите от номер 2 Ейми Акерман и Йоханита Шолц (Република Южна Африка) с 5:21, 21:14, 12:21 и приключиха участие в надпреварата.