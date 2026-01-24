БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Край на българското участие на международния турнир по бадминтон в Рейкявик

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Гергана Павлова и Христомира Поповска отпаднаха на четвъртфиналите.

четвъртфинал христомира поповска турнир песак
Снимка: БТА
Гергана Павлова и Христомира Поповска отпаднаха на четвъртфиналите на единично и на двойки на международния турнир "Future Series" по бадминтон за мъже и жени в Рейкявик (Исландия).

Номер 2 в схемата Гергана Павлова загуби в спор за място на полуфиналите от Нови Виланд (Нидерландия) с 11:21, 21:18, 7:21.

Третата поставена Христомира Поповска отстъпи пред Шън-чун Хуан (Тайван) с 12:21, 11:21.

На двойки Павлова и Поповска претърпяха поражение на четвъртфиналите от номер 2 Ейми Акерман и Йоханита Шолц (Република Южна Африка) с 5:21, 21:14, 12:21 и приключиха участие в надпреварата.

#Гергана Павлова #Христомира Поповска

