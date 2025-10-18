БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:37 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност...
Чете се за: 00:37 мин.
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 04:00 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Крал Чарлз и Папа Лъв XIV ще се помолят заедно – нещо, което не се е случвало от 500 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Деца
Запази
папата понтифът празнува рождения ден
Слушай новината

Исторически момент предстои във Ватикана – крал Чарлз III и Папа Лъв ще се помолят заедно в Сикстинската капела, под легендарния таван, изрисуван от Микеланджело. Това ще е първият случай от Реформацията през XVI век, когато британски монарх и папа участват в общо богослужение.

Службата ще събере духовници и хорове от Католическата църква и Англиканската църква, на която Чарлз е върховен ръководител. Основната тема ще бъде грижата за природата – кауза, която кралят защитава от години.

Освен общата молитва, визитата (на 22 и 23 октомври) ще включва срещи с висши ватикански представители и символични моменти, които показват топлите отношения между двете църкви.

Крал Чарлз и кралица Камила вече са се срещали с покойния Папа Франциск – по време на 20-ата си годишнина от сватбата през април. Сега кралят ще се срещне с новия папа, роден в САЩ, за първи път.

Събитието е историческо не само за кралското семейство, но и за целия свят, защото показва, че дори след векове разделение между католици и англикани, вярата може да обединява, а не да разделя.

По време на визитата крал Чарлз ще получи и специална духовна титла – „кралски събрат“ (royal confrater) на древното абатство „Свети Павел извън стените“, където се намира гробът на апостол Павел. Това е място, което още от Средновековието е имало връзка с английската монархия.

Крал Чарлз от години насърчава мир между различните религии и борба за опазване на природата. А Папа Лъв вижда в това нова ера на диалог и разбирателство между вяра, култура и екология.

Под един и същи таван, където кардиналите избират папа, крал и папа ще се молят заедно за света. Историята се повтаря – този път, с повече надежда.

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
3
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
4
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
5
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев пристигна в Смолян (ВИДЕО)
6
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
4
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: По света

Обир в Лувъра: крадци задигнаха бижута от най-известния музей в света
Обир в Лувъра: крадци задигнаха бижута от най-известния музей в света
„Президентът не е крал“ – Америка излезе на улицата „Президентът не е крал“ – Америка излезе на улицата
Чете се за: 01:12 мин.
Балони над Марамуреш: небето на Румъния се превърна в цветна фиеста Балони над Марамуреш: небето на Румъния се превърна в цветна фиеста
Чете се за: 00:52 мин.
Какво си казаха Зеленски и Тръмп в Белия дом? Какво си казаха Зеленски и Тръмп в Белия дом?
Чете се за: 01:55 мин.
Политическа криза в Мадагаскар Политическа криза в Мадагаскар
Чете се за: 00:45 мин.
Рекордни нива на парникови газове в атмосферата през 2024 г. Рекордни нива на парникови газове в атмосферата през 2024 г.
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР) За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
Регионални
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Местните избори в РСМ - стрес тест за кабинета на Мицкоски
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ