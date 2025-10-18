Крал Чарлз и Папа Лъв XIV ще се помолят заедно – нещо, което не се е случвало от 500 години

Исторически момент предстои във Ватикана – крал Чарлз III и Папа Лъв ще се помолят заедно в Сикстинската капела, под легендарния таван, изрисуван от Микеланджело. Това ще е първият случай от Реформацията през XVI век, когато британски монарх и папа участват в общо богослужение.

Службата ще събере духовници и хорове от Католическата църква и Англиканската църква, на която Чарлз е върховен ръководител. Основната тема ще бъде грижата за природата – кауза, която кралят защитава от години.

Освен общата молитва, визитата (на 22 и 23 октомври) ще включва срещи с висши ватикански представители и символични моменти, които показват топлите отношения между двете църкви.

Крал Чарлз и кралица Камила вече са се срещали с покойния Папа Франциск – по време на 20-ата си годишнина от сватбата през април. Сега кралят ще се срещне с новия папа, роден в САЩ, за първи път.

Събитието е историческо не само за кралското семейство, но и за целия свят, защото показва, че дори след векове разделение между католици и англикани, вярата може да обединява, а не да разделя.

По време на визитата крал Чарлз ще получи и специална духовна титла – „кралски събрат“ (royal confrater) на древното абатство „Свети Павел извън стените“, където се намира гробът на апостол Павел. Това е място, което още от Средновековието е имало връзка с английската монархия.

Крал Чарлз от години насърчава мир между различните религии и борба за опазване на природата. А Папа Лъв вижда в това нова ера на диалог и разбирателство между вяра, култура и екология.

Под един и същи таван, където кардиналите избират папа, крал и папа ще се молят заедно за света. Историята се повтаря – този път, с повече надежда.