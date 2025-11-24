Красимир Дунев: Надявам се всички наши кандидати да влязат в ръководството на Европейската гимнастика

Гласуването за президент, вицепрезидент и за ръководните структури на UEG ще се проведе на 29 ноември.
България ще има шестима кандидати за управленските структури на Европейската федерация по гимнастика (UEG). 50-е федерации, членки на организацията, ще изберат новите ръководни органи по време на 31-ия Конгрес в Прага (Чехия) на 29 ноември.
"България ще участва на предстоящия конгрес на Европейската гимнастика с шест номинации – резултат, който от доста време не се е случвал", това заяви Красимир Дунев, президент на Българската федерация по гимнастика и олимпийски вицешампион на висилка от Игрите в Атланта.
„Винаги сме успявали всички наши кандидати да бъдат избрани и се надявам и този път да имаме голям успех“, каза той.
„Всички наши номинирани са утвърдени имена в различните гимнастически дисциплини и са познати не само в Европа, но и в световен мащаб“, допълни Дунев.
Сред най-значимите кандидатури е тази на легендата Йордан Йовчев, който отново се кандидатира за член на Изпълнителния комитет.
„Йовчев е име, което се знае в световната гимнастика, и се надявам наистина да бъде избран“, посочи Дунев.
Християна Тодорова, вече член на Техническия комитет по художествена гимнастика, също ще се кандидатира отново.
„Тя е уважаван специалист, който може да помогне значително за развитието на художествената гимнастика“, отбеляза президентът.
Илия Янев ще представя България в Техническия комитет по мъжка гимнастика – позиция, на която досега страната ни не е имала представител.
„Той показа като съдия, че е много добър специалист. Поканата му за неутрален съдия на Китайските игри е голямо международно признание“, подчерта Дунев.
Останалите кандидати са Димитрина Къндева за нов мандат в Техническия комитет по аеробика, Даниела Велчева за акробатика и Невяна Владинова за Контролния орган на Европейската гимнастика.
„Надявам се след конгреса да се поздравим с успеха на всички“, каза още Дунев.
Българската делегация ще отпътува за Прага на 27 ноември, а гласуването за президент, вицепрезидент и за ръководните структури на UEG ще се проведе на 29 ноември.
Преди няколко часа българската делегация, водена от Красимир Дунев, се завърна от световното първенство за младежи и девойки в Манила, където страната беше представена от четирима гимнастици.
„Конкуренцията беше убийствена – 74 държави, много от младите показаха по-добри изпълнения от тези на мъжете и на жените“, коментира президентът.
Макар българските състезатели да не достигнаха финалите, Дунев оценява представянето им като добро спрямо подготовката им.
"Николас Наков беше близо до финал на кон с гривни, но допусна грешка от притеснение. Йоан Иванов имаше шанс за финал на успоредка, но също сгреши. При девойките Кристина Кръстева получи неблагоприятен жребий с първи уред греда и с първи стартов номер. Справи се с изпълненията на останалите три уреда. Изигра страхотно съчетание на смесена успоредка, където показа нов елемент", сподели Дунев и добави:
"Наско Миков се представи добре на земя, но няколко пристъпвания му попречиха да влезе във финала. Надявам се нашите гимнастици да продължат да се развиват и да показват високо ниво на международната сцена“, завърши Красимир Дунев, като подчерта, че България ще продължи да инвестира в младите таланти и в представянето си на европейските и световни форуми.