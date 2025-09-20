БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия

Спорт
Президентът на Българската федерация по бокс взе участие в събитието.

Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия
Снимка: БТА
Красимир Инински бе почетен гост на емблематично събитие в Австрия. Това съобщиха от Българската федерация по бокс. Президентът на родната централа бе част от 24-та церемонията на Деня на спорта, която се проведе на площад "Хелденплац" във Виена се Събитието събира различни спортни дисциплини на едно място, като водеща позиция е отделена и на боксовия ринг.

Инински имаше честта да вземе участие в част от демонстрациите и лично да поздрави първия медалист на Австрия от световни първенства по бокс – Михаел Деруиш. Президентът на Австрийката боксова федерация Игор Микетич проведе открита тренировка с най-малките участници.

По време на посещението на г-н Инински сключи споразумение за сътрудничество между двете федерации за подготовка за предстоящите континентални първенства и международни турнири, както и за разпространяване на спорта бокс.

Посетителите на Деня на спорта имаха възможност да се срещнат с най-големите имена в австрийската история, както от настоящето, така и от близкото минало.

#Българска федерация по бокс #Красимир Инински

