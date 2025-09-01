БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Дмитрий Песков - Кремъл
Снимка: БТА
Слушай новината

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС.

По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От Министерския съвет потвърдиха, че е станал такъв инцидент, без да посочат кой може да е отговорен.

"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".

#Кремъл #Урсула фон дер Лайен #навигация

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
3
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
4
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
6
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: У нас

Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства
Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства
Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в участък между "Люлин" и "Обеля" Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в участък между "Люлин" и "Обеля"
Чете се за: 00:45 мин.
Скорости над 220 км/ч на магистрала "Тракия" засякоха сливенски полицаи Скорости над 220 км/ч на магистрала "Тракия" засякоха сливенски полицаи
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на правосъдието разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ Министърът на правосъдието разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ
Чете се за: 01:20 мин.
Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по лека атлетика в Чехия Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по лека атлетика в Чехия
Чете се за: 02:27 мин.
Съдят лекар за причинавяне на смъртта на 5-годишно дете поради немарливост Съдят лекар за причинавяне на смъртта на 5-годишно дете поради немарливост
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България
Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Колко струва подготовката за първи клас? Колко струва подготовката за първи клас?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
С вода или без - в Плевен учениците ще учат присъствено
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Силен вятър и високи температури затрудняват гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Отново километрично задръстване в Кресненското дефиле в посока Гърция
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ