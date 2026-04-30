Криминалисти от Варна откриха оранжерия за канабис в частен имот край града. Задържан е 46-годишен варненец.

В оранжерията е имало над 400 растения в различен стадий на развитие. Полицаите са иззели и около 7 кг суха тревиста маса.

Оранжерията била оборудвана със система за контрол на влажността и температурата, а също и вентилация. От началото на година това е третатата оранжерия за наркотични вещества, която варненската полиция разкрива.

По време на акцията разследващите са открили и боеприпаси. Притежателят им, който е криминално проявен, е задържан за 24 часа.

Снимки: МВР