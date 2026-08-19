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Криско създаде песен, която ще бъде музикалният съпровод на кампанията "Един отбор. Една нация" на европейското първенство по волейбол

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Спорт
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криско създаде песен музикалният съпровод кампанията един отбор една нация европейското първенство волейбол
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Един от най-популярните български музикални изпълнители Криско и състезатели от мъжкия национален отбор по волейбол обединяват българите по света с „Един отбор. Една нация.“ - нова кампания на партньора на БФВ - VB RAGS, създадена в навечерието на ЕвроВолей 2026. В центъра на кампанията е специално създадената песен, написана и изпълнена от Криско, както и музикален клип с участието на волейболисти от българския национален отбор. Песента ще бъде музикалният съпровод на българските фенове по време на eвропейското първенство, съобщиха от волейболната федерация.

"За мен тази песен е за България и за чувството, което всички споделяме, когато националният отбор излезе на игрището. Няма значение къде живееш. Когато играе България, сме заедно. Исках да създам нещо, което хората да могат да пеят, да усещат и с което да се гордеят - нещо, което ни обединява като един отбор и една нация", сподели Криско.

Кампанията има амбицията да достигне до българите далеч отвъд границите на страната. Повече от 15 български общности по света, сред които тези в Рим, Лондон, Чикаго, Лас Вегас и Вашингтон, вече са заявили участие чрез организиране на съвместни гледания на мачовете, събития и активности в социалните мрежи.

"Искахме да създадем нещо, което принадлежи на всеки българин - независимо дали подкрепя отбора от София, Чикаго, Лондон, Рим или от която и да е друга точка на света. Песента на Криско ни дава общ глас, а националният отбор - обща кауза. „Един отбор. Една нация.“ е за това да бъдем по-близо до отбора и един до друг", заяви Карли Ривера, Chief Volleyball Officer във VB RAGS.

Кампанията включва и официална реплика на фланелката на българския национален отбор под мотото „Един отбор. Една нация.“, която ще даде възможност на феновете да покажат своята принадлежност към инициативата. Фланелката и останалите артикули от кампанията ще бъдат достъпни онлайн чрез VB RAGS, както и на място в залата в София по време на ЕвроВолей 2026.

Част от приходите от продажбите на артикулите ще бъдат насочени в подкрепа на мъжкия национален отбор и продължаващото развитие на волейбола в България.

"Волейболът винаги е бил един от символите на това, което ни обединява като българи. Тази кампания пренася тази енергия на още по-високо ниво. Българите навсякъде по света могат да застанат зад националния ни отбор и да покажат на състезателите, че никога не са сами. Горди сме, че сме част от "Един отбор. Една нация", заяви Любомир Ганев, президент на Българската федерация по волейбол.

В навечерието на домакинското eвропейско първенство и под ръководството на селекционера Джанлоренцо "Чико" Бленджини кампанията отправя покана към българите навсякъде по света да станат част от волейболната емоция - независимо дали ще бъдат на трибуните в София, или ще подкрепят отбора на хиляди километри от България.

#Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г. #Криско

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