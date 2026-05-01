Кристъл Палас разпериха криле в Полша и пречупи Шахтьор Донецк

Кристъл Палас направи огромна крачка към финала в Лигата на конференциите, след като победи с 3:1 като гост Шахтьор Донецк в първия полуфинален сблъсък, изигран в Полша.

Мачът започна шокиращо за домакините. Още в първата минута и след едва 21 секунди игра Исмаила Сар откри резултата, завършвайки бърза и добре разиграна атака след комбинация с Жан-Филип Матета.

След ранния удар Шахтьор Донецк пое инициативата и задържа повече топката, но без да създаде чисти положения. В 6-ата минута домакините бяха близо до отговор, но вратарят на гостите се намеси стабилно, а в следващите минути защитата на Палас действаше организирано и не допускаше сериозни заплахи.

До почивката украинският тим натискаше, печелеше корнери и държеше над 70% владение, но Дийн Хендерсън така и не бе сериозно затруднен. В края на полувремето Кристъл Палас отговори с опасна контраатака, но стражът на Шахтьор се намеси.

Второто полувреме започна с нов удар от страна на домакините. В 47-ата минута след корнер Очеретко изравни от близка дистанция за 1:1.

Само няколко минути по-късно мачът можеше да се обърне, но Шахтьор пропусна отличен шанс, а в 54-ата минута Палас също пропиля две чисти положения чрез Матета и Сар.

Решаващият момент дойде в 58-ата минута, когато Даичи Камада се възползва от разбъркване в наказателното поле и с точен удар върна аванса на гостите.

До края Шахтьор Донецк натисна в търсене на ново изравняване, създаде напрежение и няколко опасни ситуации, но защитата на Палас издържа. Вратарят Хендерсън също се намеси решително при удари от дистанция.

В 84-ата минута дойде и окончателният удар. След бърза контраатака Камада изведе Йорген Странд Ларсен сам срещу вратаря, а норвежецът хладнокръвно оформи крайното 1:3.

В добавеното време Шахтьор стигна до още едно положение след статично положение, но топката мина покрай гредата, а последният шанс на домакините не доведе до промяна.

Така Кристъл Палас си осигури сериозно предимство преди реванша и вече е с единия крак на финала, благодарение на ефективна игра, силни контраатаки и безкомпромисност в ключовите моменти.