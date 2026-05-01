БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кристъл Палас разпериха криле в Полша и пречупи Шахтьор Донецк

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Ранен шок, хладнокръвни контраатаки и късен трети гол донесоха на англичаните победа с 3:1 над Шахтьор Донецк

Кристъл Палас разпериха криле в Полша и пречупи Шахтьор Донецк
Слушай новината

Кристъл Палас направи огромна крачка към финала в Лигата на конференциите, след като победи с 3:1 като гост Шахтьор Донецк в първия полуфинален сблъсък, изигран в Полша.

Мачът започна шокиращо за домакините. Още в първата минута и след едва 21 секунди игра Исмаила Сар откри резултата, завършвайки бърза и добре разиграна атака след комбинация с Жан-Филип Матета.

След ранния удар Шахтьор Донецк пое инициативата и задържа повече топката, но без да създаде чисти положения. В 6-ата минута домакините бяха близо до отговор, но вратарят на гостите се намеси стабилно, а в следващите минути защитата на Палас действаше организирано и не допускаше сериозни заплахи.

До почивката украинският тим натискаше, печелеше корнери и държеше над 70% владение, но Дийн Хендерсън така и не бе сериозно затруднен. В края на полувремето Кристъл Палас отговори с опасна контраатака, но стражът на Шахтьор се намеси.

Второто полувреме започна с нов удар от страна на домакините. В 47-ата минута след корнер Очеретко изравни от близка дистанция за 1:1.

Само няколко минути по-късно мачът можеше да се обърне, но Шахтьор пропусна отличен шанс, а в 54-ата минута Палас също пропиля две чисти положения чрез Матета и Сар.

Решаващият момент дойде в 58-ата минута, когато Даичи Камада се възползва от разбъркване в наказателното поле и с точен удар върна аванса на гостите.

До края Шахтьор Донецк натисна в търсене на ново изравняване, създаде напрежение и няколко опасни ситуации, но защитата на Палас издържа. Вратарят Хендерсън също се намеси решително при удари от дистанция.

В 84-ата минута дойде и окончателният удар. След бърза контраатака Камада изведе Йорген Странд Ларсен сам срещу вратаря, а норвежецът хладнокръвно оформи крайното 1:3.

В добавеното време Шахтьор стигна до още едно положение след статично положение, но топката мина покрай гредата, а последният шанс на домакините не доведе до промяна.

Така Кристъл Палас си осигури сериозно предимство преди реванша и вече е с единия крак на финала, благодарение на ефективна игра, силни контраатаки и безкомпромисност в ключовите моменти.

#Кристал Палас #Шахтьор Донецк

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Коя е Михаела Доцова?
1
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
2
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
3
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
6
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп

Райо Вайекано измъкна минимален успех срещу Страсбург и взе аванс преди реванша
Чете се за: 02:02 мин.
Чете се за: 01:57 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:55 мин.
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ