Кристиан Балов направи трансфер в Цървена звезда

Един от най-перспективните български футболисти Кристиан Балов ще продължи кариерата си в сръбския шампион Цървена звезда Белград. Новината беше потвърдена пред БТА от президента на Славия Венцеслав Стефанов, който разкри, че трансферът е финализиран късно снощи.

Очаква се 19-годишното крило да премине медицински прегледи в сряда, след което да подпише четиригодишен договор и официално да бъде представен като ново попълнение на белградския гранд.

Балов се утвърди като един от най-обещаващите млади играчи в българския футбол през изминалия сезон. Националът записа 33 мача за Славия във всички турнири, в които реализира шест попадения и направи седем асистенции. Силните му изяви му донесоха и дебют за мъжкия национален отбор на България.

"Това е огромна възможност за Кристиан, чийто талант не подлежи на съмнение. Знаете къде Цървена звезда продава своите играчи. Той ще бъде добре приет, говорих с генералния мениджър Звездан Терзич и с треньора Деян Станкович. Познавам го и вярвам, че ще се справи. Това е само началото за него“, заяви Венцеслав Стефанов.

Президентът на "белите“ допълни, че интерес към Балов е имало и от български клубове, но в Славия са предпочели офертата от Белград заради възможността футболистът да продължи развитието си на по-високо ниво.

Стефанов загатна още, че в близко бъдеще може да има и други изходящи трансфери от столичния клуб, като паралелно с това Славия работи по привличането на централен полузащитник от чужбина.