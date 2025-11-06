БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиан Киву: Аз трябва да работя по-усилено, а не играчите

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Наставникът на Интер посочи грешки в работата си след победата над Кайрат Алмати.

Кристиан Киву
Снимка: БТА
Треньорът на Интер Кристиан Киву пое отговорност за разочароващото представяне на Интер при измъчената победа с 2:1 над Кайрат Алмати в Шампионската лига.

"Нерадзурите" се сблъскаха с много по-трудна задача от очакваното да надделеят над отбора от Казахстан, като едва в края на полувремето Лаутаро Мартинес успя да открие резултата. Кайрат Алмати изравни с гол с глава на Офри Арад, а Карлос Аугусто осигури победата на Интер.

"Отне ни цяло полувреме, за да стигнем до гол. Поемам отговорност, защото очевидно като треньор не успях да предам правилния манталитет за този мач. Не успях да им покажа правилното отношение, което е от основно значение в мач като този. В същото време осъзнавам, че играем на всеки три дни, но все пак трябваше да се справим по-добре“, каза Киву пред Sky Sport Italia.

"В крайна сметка взехме трите точки, което е добре за класирането, тъй като нивото на трудност за последните четири мача в програмата е по-високо от това, което имахме досега. Никой мач от Шампионската лига не е лесен, дори ако на хартия другият отбор може да изглежда по-слаб", каза още Киву.

Интер печели първите четири мача от Шампионската лига за първи път в историята си, но допусна първия си гол в турнира.

"Трябва да работя по-усилено, не играчите. Трябва да намеря правилните думи и мотивация, за да повиша нивата им на концентрация и отношение. Поемам тази отговорност и очевидно трябва да направя повече, отколкото направих в подготовката за този мач през последните няколко дни", продължи очевидно разочарованият наставник.

Интер се изправя срещу Лацио на Маурицио Сари този уикенд, след което влиза в почивка в паузата за националните отбори, след което ще има Дерби дела Мадонина срещу Милан.

"Никога не съм доволен. Това не означава, че очаквам съвършенство, но можехме да направим някои неща по-добре. Ще приема и доброто, и лошото, защото не е лесно да се преодолеят определени моменти и да се приеме работа с нов треньор след толкова дълго време, но работя с шампиони, които искат страхотен сезон", завърши румънецът.

Интер остава безгрешен в Шампионска лига след успех над Кайрат Алмати
