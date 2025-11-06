Кристиан Киву: Аз трябва да работя по-усилено, а не играчите

Треньорът на Интер Кристиан Киву пое отговорност за разочароващото представяне на Интер при измъчената победа с 2:1 над Кайрат Алмати в Шампионската лига.

"Нерадзурите" се сблъскаха с много по-трудна задача от очакваното да надделеят над отбора от Казахстан, като едва в края на полувремето Лаутаро Мартинес успя да открие резултата. Кайрат Алмати изравни с гол с глава на Офри Арад, а Карлос Аугусто осигури победата на Интер.

"Отне ни цяло полувреме, за да стигнем до гол. Поемам отговорност, защото очевидно като треньор не успях да предам правилния манталитет за този мач. Не успях да им покажа правилното отношение, което е от основно значение в мач като този. В същото време осъзнавам, че играем на всеки три дни, но все пак трябваше да се справим по-добре“, каза Киву пред Sky Sport Italia.

"В крайна сметка взехме трите точки, което е добре за класирането, тъй като нивото на трудност за последните четири мача в програмата е по-високо от това, което имахме досега. Никой мач от Шампионската лига не е лесен, дори ако на хартия другият отбор може да изглежда по-слаб", каза още Киву.

Интер печели първите четири мача от Шампионската лига за първи път в историята си, но допусна първия си гол в турнира.

"Трябва да работя по-усилено, не играчите. Трябва да намеря правилните думи и мотивация, за да повиша нивата им на концентрация и отношение. Поемам тази отговорност и очевидно трябва да направя повече, отколкото направих в подготовката за този мач през последните няколко дни", продължи очевидно разочарованият наставник.

Интер се изправя срещу Лацио на Маурицио Сари този уикенд, след което влиза в почивка в паузата за националните отбори, след което ще има Дерби дела Мадонина срещу Милан.