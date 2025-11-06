БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интер остава безгрешен в Шампионска лига след успех над Кайрат Алмати

Спорт
Обзор на мачовете в Шампионска лига.

Интер Лаутаро Мартинес
Снимка: БТА
Интер победи Кайрат Алмати с 2:1 в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига.

Голове на Лаутаро Мартинес в 45-ата и Карлос Аугусто в 67-ата минута донесоха трите точки за възпитаниците на Кристиан Киву. Между двете попадения за "нерадзурите" точен за гостите беше Офри Арад десет минути след почивката.

Италианският гранд е с пълен актив от 12 точки, колкото имат и Арсенал и Байерн Мюнхен. Кайрат Алмати остава на 34-ото място в класирането само с точка.

Байер Леверкузен победи с минималното 1:0 домакина Бенфика, а точен за "аспирините" беше Патрик Шик в 65-ата минута.

Хеттрик на Виктор Осимен след почивката осигури успеха с 3:0 на Галатасарай като гост срещу Аякс. Две от попаденията на нигерийския национал дойдоха след изпълнения на дузпи. В 59-ата минута Осимен откри резултата в Амстердам след асистенция на Лерой Сане, след което беше точен на два пъти от бялата точка в 66-ата и 78-ата минута.

Гол на сърбина Лазар Самарджич в 90-ата минута осигури успеха с 1:0 в полза на Аталанта срещу домакина Олимпик Марсилия. Шарл де Кетеларе от гостите пропусна дузпа в 14-ата минута.

В останалите мачове английските представители Манчестър Сити и Нюкасъл постигнаха домакински победи. Футболистите на Хосеп Гуардиола победиха Борусия Дортмунд с 4:1, докато "свраките" се наложиха над Атлетик Билбао с 2:0.

Изненадата на вечерта поднесе Брюж, който сътвори голов спектакъл и спечели точка в домакинството си на Барселона след 3:3 в Белгия.

