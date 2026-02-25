Кристиан Киву: Разочаровани сме

Кристиан Киву изрази своето разочарование от отпадането на Интер в плейофите на Шампионската лига. Италианците не успяха на реванша срещу Бодьо/Глимт с 1:2 на „Сан Сиро“ и с общ резултат 2:5 приключиха участието си. Старши треньорът на „нерадзурите“ призна, че силите им са привършили през второто полувреме.

"Разочаровани сме, както от загубата, така и от отпадането. Може би ако бяхме вкарали първия гол, щяхме да ги притиснем. Гостите се справиха много добре в защита, а и в контрола на пространствата. През второто полувреме силите ни привършиха, след което допуснахме два гола. Дадохме всичко от себе си, опитвайки се да вкараме още преди почивката. През втората част те имаха повече енергия и отбелязаха. Разочаровани сме, защото се опитахме да се класираме в следващата фаза. Поздравления за тях, заслужават да продължат напред. Опитахме се променим нещата по всякакъв начин срещу много добре организиран отбор. Не успяхме да реализираме първото попадение, а те бяха спокойни. Нямам какво да кажа на моите футболисти, те наистина опитаха всичко", заяви Киву пред медиите след края на двубоя.