БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:20 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиан Киву: Разочаровани сме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Нямам какво да кажа на моите футболисти, те наистина опитаха всичко, каза треньорът на Интер след отпадането от Шампионската лига.

кристиан киву разочаровани сме
Снимка: БТА
Слушай новината

Кристиан Киву изрази своето разочарование от отпадането на Интер в плейофите на Шампионската лига. Италианците не успяха на реванша срещу Бодьо/Глимт с 1:2 на „Сан Сиро“ и с общ резултат 2:5 приключиха участието си. Старши треньорът на „нерадзурите“ призна, че силите им са привършили през второто полувреме.

"Разочаровани сме, както от загубата, така и от отпадането. Може би ако бяхме вкарали първия гол, щяхме да ги притиснем. Гостите се справиха много добре в защита, а и в контрола на пространствата. През второто полувреме силите ни привършиха, след което допуснахме два гола. Дадохме всичко от себе си, опитвайки се да вкараме още преди почивката. През втората част те имаха повече енергия и отбелязаха. Разочаровани сме, защото се опитахме да се класираме в следващата фаза. Поздравления за тях, заслужават да продължат напред. Опитахме се променим нещата по всякакъв начин срещу много добре организиран отбор. Не успяхме да реализираме първото попадение, а те бяха спокойни. Нямам какво да кажа на моите футболисти, те наистина опитаха всичко", заяви Киву пред медиите след края на двубоя.

Свързани статии:

Тотален крах за Интер в Шампионската лига
Тотален крах за Интер в Шампионската лига
Лидерът в първенството на Италия допусна втора загуба от норвежкия...
Чете се за: 02:07 мин.
#Кристиан Киву #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Интер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
2
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
6
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Футбол

Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Арда се лиши от услугите на Ивелин Попов Арда се лиши от услугите на Ивелин Попов
Чете се за: 01:30 мин.
Дик Адвокаат прекратява кариерата си Дик Адвокаат прекратява кариерата си
Чете се за: 01:15 мин.
Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник
Чете се за: 01:00 мин.
Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега
Чете се за: 01:35 мин.
Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ) Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
С разрешително или с виза: Въвеждат нови правила за влизане във...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ