Кристиан Макун подписа нов договор с Левски до 2028 година

Левски“ и защитникът Кристиан Макун подписаха нов договор до лятото на 2028 година, съобщиха от клуба.

Националът на Венецуела има до момента 70 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор. Макун дебютира със „синята“ фланелка на 15 септември 2024 година при победата с 4:2 като гост на ЦСКА 1948, а на 29 септември 2024 година вкара и първия си гол за Левски при победата над Арда с 2:1 на стадион „Георги Аспарухов“.

Шампион на България за сезон 2025/26 година.

С изявите си Макун заслужи и признанието да бъде един от капитаните на отбора. Бранителят има и 16 мача за националния тим на Венецуела, както и изяви за всички юношески и младежки формации на родината си.