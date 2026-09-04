ЦСКА даде Алехандро Пиедраита под наем в Торонто

ЦСКА обяви, че крилото Алехандро Пиедраита ще играе под наем в канадския Торонто.

Колумбиецът не успя да се пребори за титулярно място в състава на "армейците". С червената фланелка фланговият футболист има 21 мача, в които е реализирал два гола. От началото на сезона има само три участия и 64 игрови минути.