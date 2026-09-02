Алехандро Пиедраита е пред трансфер от ЦСКА в МЛС

ЦСКА е близо до раздяла с Алехандро Пиедраита. Колумбийското крило е пред трансфер под наем в Торонто, като се очаква сделката с клуба от МЛС да бъде финализирана в най-скоро време.

Според информацията "червените“ са в заключителната фаза на преговорите за преотстъпването на футболиста. Очакванията са Пиедраита да остане в канадския клуб до края на настоящия сезон.

24-годишният футболист получава ограничени възможности за изява от началото на кампанията. Той е записал общо 64 минути в три срещи, като в част от мачовете дори не попада в групата на ЦСКА.

Пиедраита е юноша на Депортиво Перейра, а през декември 2025 година пристигна при „червените“ от аржентинския Химнасия.

До момента колумбиецът има 21 мача и два гола с екипа на ЦСКА. През миналия сезон той беше част от състава, който спечели Купата на България.

Евентуалното му преминаване в Торонто ще му даде възможност да натрупа повече игрови минути, след като през настоящата кампания трудно намира място в състава на "червените“.