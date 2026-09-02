ЦСКА официално привлече Диниш Алмейда с договор за две години

ЦСКА официално привлече португалския централен защитник Диниш Алмейда, съобщиха от клуба. 31-годишният бранител подписа договор за две години и се превърна в шестото ново попълнение на "червените“ през летния трансферен прозорец.

Алмейда е добре познато име в българския футбол. Той игра за Локомотив Пловдив между 2019 и 2021 година, а от началото на 2023-а до края на сезон 2025/26 защитаваше цветовете на Лудогорец.

Португалецът е роден на 28 юни 1995 година в Ешпузенде. Преминава през школите на Мариняс и Варзим, а професионалната му кариера започва с екипа на Жоане през сезон 2013/14.

Впоследствие Алмейда трупа опит в редица европейски първенства, като в кариерата си е бил част от Реус Депортиу, Монако, Беленензеш, Спортинг Брага, Ксанти, Локомотив Пловдив, Антверп и Лудогорец.

Защитникът има и сериозна колекция от отличия, спечелени по време на престоя му в България. С Локомотив Пловдив той вдигна Купата и Суперкупата на страната през 2020 година. С екипа на Лудогорец добави две шампионски титли, Купата на България и още две Суперкупи. Алмейда има трофеи и от периода си в белгийския Антверп.

Новото попълнение на ЦСКА е преминало и през националните формации на Португалия, като има мачове за юношеските селекции до 19 и до 20 години.

С привличането на Алмейда "червените“ добавят към защитата си футболист със сериозен опит и отлично познаване на българското първенство.