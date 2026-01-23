Кристиано Роналдо обмисля края на кариерата си

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо е обект на вниманието на спортната общественост относно бъдещето му в Ал-Насър. Според информация на журналиста Бен Джейкъбс в социалната мрежа X, контрактът на 40-годишния нападател изтича през лятото на 2027 г., а напускането на саудитския клуб е напълно възможен сценарий.

От екипа на Роналдо обмислят стратегии за поддържане на интереса към играча на международната сцена, в случай че той реши да сложи край на активната си кариера след престоя си в Саудитска Арабия.

От 2023 г. Роналдо е част от Ал-Насър, като през този сезон в саудитската лига е записал впечатляващите 16 гола и една асистенция в 16 срещи. Общият му голмайсторски баланс в професионалната кариера достига 960 попадения, като португалецът преди това обяви целта си да достигне границата от 1000 гола.