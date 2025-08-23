Кристиян Миленков ще се бори за бронз на световния шампионат за младежи и девойки до 20 г.

Кристиян Миленков ще се бори за бронзово отличие на световното първенство за младежи и девойки в зала "Арена Самоков". В полуфиналите българинът отстъпи пред арменеца Алекс Маргарян с 0:9 в кат. до 63 кг на класическия стил.

Миленков отстъпи на арменския си съперник само в рамките на 48 секунди, след като отстъпи на два пъти по четири точки. Маргарян е големият фаворит в категорията, след като стигна до финала с туш и 31 технически точки.

Съперник на българския национал ще бъде победителят от репешажите, в които ще се включат китаецът Хао Ян, американецът Лендън Дръри и иранецът Мохамад Джавад Навид.

По пътя към бронза националът на България се наложи над еквадореца Крисман Караседо, румънеца Йонуц Мереута и нидерландеца Иляс Лауина.

Финалите са в неделя от 18:00 часа.