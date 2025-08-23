БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиян Миленков ще се бори за първо българско отличие от световното по борба за младежи и девойки до 20 г. в Самоков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Българинът ще се изправи срещу арменеца Алекс Маргарян в зала "Арена Самоков". 

Кристиян Миленков
Снимка: UWW
Слушай новината

Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Националът пребори трима съперници по пътя към решаващите сблъсъци и в следобедната сесия ще се изправи срещу арменеца Алекс Маргарян за първо българско отличие на турнира в зала "Арена Самоков".

Миленков започна на 63 кг класически стил срещу еквадореца Крисман Караседо и го пребори със 7:5, след което българинът надви с 4:1 румънеца Йонуц Мереута. На четвъртфиналите националът се изправи срещу нидерландеца Иляс Лауина и спечели точка още на старта, след което добави още една за партер. Миленков повдигна два пъти съперника, но не успя да го пренесе, което остави резултата 2:0. Българинът добави още две точки във втората част и загуби само две, което оформи крайното 4:2.

В следобедната сесия Миленков ще срещне арменския национал Алекс Маргарян, а победителят ще си осигури злато или сребро. Загубилият ще се бори за бронз срещу излезлия от репешажните схватки на 63 кг.

Азис Атанасов спечели с 4:2 срещу Амиршох Вахобов от Узбекистан в квалификациите на 77 кг, след което загуби с 1:3 срещу американеца Лестър Боулинг. Той пък бе победен с категоричното 9:0 от грузинеца Анри Путкарадзе на четвъртфиналите. Така Атанасов отпадна от турнира.

По-рано през деня Сергей Стоев загуби с 3:8 репешажната си схватка на 72 кг срещу казахстанеца Юсуф Ашрапов.

#Световно първенство по борба за юноши и девойки в Самоков #Кристиян Миленков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
2
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
3
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
4
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
5
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил...
Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни животни в района
6
Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Борба

България е без полуфиналисти в предпоследните категории на световното първенство за младежи и девойки до 20 г.
България е без полуфиналисти в предпоследните категории на световното първенство за младежи и девойки до 20 г.
Емили Апостолова ще се бори на репешажите в Самоков Емили Апостолова ще се бори на репешажите в Самоков
Чете се за: 01:32 мин.
България остана без полуфиналисти и в четвъртия ден на световното първенство по борба България остана без полуфиналисти и в четвъртия ден на световното първенство по борба
Чете се за: 00:47 мин.
България с петима борци в класическия стил на световното първенство България с петима борци в класическия стил на световното първенство
Чете се за: 00:47 мин.
Националите свободен стил завършиха без медали на световното първенство по борба до 20 г. Националите свободен стил завършиха без медали на световното първенство по борба до 20 г.
Чете се за: 01:52 мин.
Тежки поражения за българите на световното първенство по борба до 20 г. в Самоков Тежки поражения за българите на световното първенство по борба до 20 г. в Самоков
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Паднали дървета и сериозни щети остави след себе си бурята в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Чете се за: 02:52 мин.
Художествена гимнастика
Слънчево, но по-хладно до понеделник - ще вали ли
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ