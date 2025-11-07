БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кризата с контейнерите: спира разделното събиране на отпадъци в 16 столични района

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Снимка: Столичен инспекторат
В 16 района на София фирмата „Екобулпак“ обяви, че временно спира да обслужва контейнерите за разделно събиране на отпадъци.

Засегнатите райони са: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Овча купел, Надежда, Панчарево, Подуяне, Сердика и Слатина.

Причината е напрежение между фирмата и завода за третиране на отпадъци, който е отказвал да приема камиони с боклук от цветните контейнери, защото според него отпадъците не отговарят на изискванията за рециклиране.

От общината и предприятието за третиране на отпадъци заявяват, че изхвърлянето на материали, които могат да се рециклират, е недопустимо и се търси решение.

Засега това означава, че в голяма част от София разделното събиране временно е спряно, докато се намери изход от ситуацията.

