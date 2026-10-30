БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт...
Чете се за: 01:42 мин.
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на...
Чете се за: 05:22 мин.
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 05:50 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кубински национал подсили волейболния Дунав

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Той ще направи своя дебют още днес.

Кубински национал подсили волейболния Дунав
Слушай новината

Волейболният Дунав съобщи, че в тима е привлечен кубинският национал Карлос Перейра Лареа, който ще направи официалния си дебют още днес в домакинския двубой срещу Берое 2016 (Стара Загора). Срещата от първенството на Winbet Суперволей е от 18:00 часа в зала „Дунав“, а входът е с билет на цена от пет евро.

От русенския клуб отбелязаха, че 20-годишният кубинец играе на поста посрещач и е висок 193 сантиметра. Той е основен състезател в младежкия национален отбор на Куба и част от разширения състав на мъжкия тим. Любопитен факт е, че Перейра Лареа е отбелязал 15 точки при победата на Куба срещу България на последното световно първенство за юноши.

През изминалия сезон кубинецът е станал шампион на Азербайджан с отбора на Нефтчи. От Дунав го определят като състезател с отлични физически качества и голям потенциал.

До момента Дунав привлече латвийския разпределител Маркус Венсбергс, Константин Стойков, Георги Антов, Виктор Маринов, Александър Шопов и полския диагонал Кацпер Внук. В състава са още капитанът Ангел Павлов, както и Атанас Митев, Владимир Христов, Марио Дамянов, Христо Костов и Любчо Янков. В Русе се завърна и Симеон Добрев.

В предсезонната си подготовка русенският тим изигра три контролни срещи. В първата отстъпи с 0:4 гейма като гост на шампиона на Румъния Динамо (Букурещ), а в следващите две победи Добруджа 07 – с 3:2 гейма в Добрич и с 3:1 гейма в Русе.

За домакинските срещи през сезона клубът предлага и абонаментни карти. От ръководството отправиха покана към привържениците да подкрепят отбора в първото му домакинство и да се насладят на волейболните емоции в зала „Дунав“.

#Карлос Лареа #ВК Дунав Русе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
1
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
5
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем...
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
6
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Волейбол

Волейболната федерация утвърди международния календар за националните отбори при подрастващите
Волейболната федерация утвърди международния календар за националните отбори при подрастващите
София и Бургас ще бъдат домакини на турнири от Лигата на нациите през 2028 и 2027 година София и Бургас ще бъдат домакини на турнири от Лигата на нациите през 2028 и 2027 година
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ 3 ще излъчи дербито в НВЛ за жени ЦСКА - Левски БНТ 3 ще излъчи дербито в НВЛ за жени ЦСКА - Левски
Чете се за: 00:32 мин.
Марица с втора победа над шампиона на Черна гора и е в третия кръг на Шампионската лига Марица с втора победа над шампиона на Черна гора и е в третия кръг на Шампионската лига
Чете се за: 03:22 мин.
ЦПВК измъкна драматична победа срещу Дея спорт след петгеймова битка в Бургас ЦПВК измъкна драматична победа срещу Дея спорт след петгеймова битка в Бургас
Чете се за: 04:02 мин.
Комплексът "СамЕлион" става център за високи постижения на волейбола Комплексът "СамЕлион" става център за високи постижения на волейбола
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (ВИДЕО) Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт от понеделник Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт от понеделник
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за...
Чете се за: 05:22 мин.
Общество
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ