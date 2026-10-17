Кучине Лубе Чивитанова започна сезона в Италия с шампионатна победа

Кучине Лубе Чивитанова с българските национали Александър Николов и Симеон Николов в състава си започна с победа новото волейболно първенство в Италия. В среща от първия кръг Кучине Лубе се наложи с 3:0 (25:20, 25:19, 28:26) над домакина Рана Верона.

Разпределителят Симеон Николов завърши с 5 точки при официалния си дебют за седемкратния шампион на Италия. Неговият по-голям брат Александър Николов се отличи с 19 точки и има най-голям принос за успеха в полза на сребърните медалисти от миналия сезон.

Австриецът Паул Бухегер завърши с 13 точки.

Във втория кръг от шампионата Кучине Лубе Чивитанова ще играе у дома срещу Падуа на 25 октомври.