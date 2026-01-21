БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кукерска група „Джамал“ – Долни Богров отново е сред фаворитите на публиката на „Сурва“

Василена Василева от Василена Василева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Общество
Запази
кукерска група bdquoджамалldquo ndash долни богров отново сред фаворитите публиката bdquoсурваldquo ndash перник
Слушай новината

Миналогодишните любимци на публиката – кукерска група „Джамал“ от с. Долни Богров – и тази година взеха участие в Международния фестивал „Сурва“ в Перник.

@gjamal_dolnibogrov Ние сме Кукерска група “Джамал”, с. Долни Богров. Пазим, предаваме и съживяваме българския дух – със сърце, маска и огън. Много бихме се радвали да ни подкрепите с SMS на номер 1915 с текст: surva32 #сурва26 #перник #кукери #българия ♬ original sound - Кукерска група “Джамал”

Представянето на групата впечатли както журито, така и хилядите зрители, а към момента те водят класацията за зрителски вот чрез SMS гласуване.

С оригинални костюми от естествени материали, ръчно изработени маски и автентични тактове, издържани в духа на българската традиция, „Джамал“ доказват, че обичаят е жив и се предава със сърце и отдаденост.

Нека традицията бъде запазена! Пожелаваме успех на младите момчета и момичета, които влагат цялото си сърце в съхраняването на българските обичаи.

За всички, които са пропуснали представянето в Перник, в събота, 24 януари 2026 г., от 15.30 ч., в с. Долни Богров ще се състои празникът на селото, където публиката ще има възможност да изживее емоцията от първо лице. Очаква ви богата програма, изпълнена с изненади.

#Кукерска група "Джамал" #село Долни Богров #Джамал

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
4
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
5
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
6
Сняг, дъжд и поледици в сряда

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Култура

"Берлинале" представя аниме и семейни саги в разнообразната си конкурсна програма
"Берлинале" представя аниме и семейни саги в разнообразната си конкурсна програма
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026" Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
7321
Чете се за: 02:27 мин.
Наследството на модния дизайнер Валентино Наследството на модния дизайнер Валентино
Чете се за: 04:02 мин.
България става водеща страна в подводното културно наследство България става водеща страна в подводното културно наследство
Чете се за: 01:00 мин.
Последен ден на мащабния фестивал "Пловдив си ти" Последен ден на мащабния фестивал "Пловдив си ти"
Чете се за: 02:15 мин.
Почина актьорът Иван Несторов Почина актьорът Иван Несторов
16232
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега? Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп няма да налага мита заради Гренландия Тръмп няма да налага мита заради Гренландия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Усещане за студ: Човешката физика и мразовитото време
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Повече права за пътуващите в самолети гласува Европейският парламент
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ