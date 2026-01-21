Кукерска група „Джамал“ – Долни Богров отново е сред фаворитите на публиката на „Сурва“

Миналогодишните любимци на публиката – кукерска група „Джамал“ от с. Долни Богров – и тази година взеха участие в Международния фестивал „Сурва“ в Перник.

Представянето на групата впечатли както журито, така и хилядите зрители, а към момента те водят класацията за зрителски вот чрез SMS гласуване.

С оригинални костюми от естествени материали, ръчно изработени маски и автентични тактове, издържани в духа на българската традиция, „Джамал“ доказват, че обичаят е жив и се предава със сърце и отдаденост.

Нека традицията бъде запазена! Пожелаваме успех на младите момчета и момичета, които влагат цялото си сърце в съхраняването на българските обичаи.

За всички, които са пропуснали представянето в Перник, в събота, 24 януари 2026 г., от 15.30 ч., в с. Долни Богров ще се състои празникът на селото, където публиката ще има възможност да изживее емоцията от първо лице. Очаква ви богата програма, изпълнена с изненади.