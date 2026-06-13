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Кукурея разчита на специален талисман за нов успех с Испания на Мондиала

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Спорт
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Защитникът на „Ла Фурия“ е взел със себе си пижамата на съпругата си, която според него е донесла късмет по време на европейския триумф

Кукурея разчита на специален талисман за нов успех с Испания на Мондиала
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Испанският национал Марк Кукурея разкри любопитните талисмани, които е взел със себе си за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Защитникът на Испания призна, че разчита на няколко специални предмета, които му носят късмет, включително подаръци от децата му и необичаен сувенир, свързан със съпругата му.

"Нося няколко неща. Имам ключодържатели, които децата ми направиха за мен. Взех и пижамата на жена ми – тя беше с мен на Европейското първенство и я сложих обратно в куфара си, за да видя дали носи същия късмет“, сподели Кукурея пред испанското издание Marca.

27-годишният футболист вече привлече вниманието и с нестандартното си обещание да си направи татуировка с образа на националния селекционер Луис де ла Фуенте, ако Испания спечели световната титла.

Въпреки очакванията към европейските шампиони, Кукурея увери, че в отбора не се усеща напрежение преди старта на турнира.

"Не чувствам никакъв натиск. Много сме вдъхновени. Знаем, че имаме страхотен отбор и че имаме шанс да постигнем нещо важно. В момента всичко се свежда до ентусиазъм и желание“, заяви бранителят.

Испания започва участието си на Мондиал 2026 с двубой срещу Кабо Верде на 15 юни. В груповата фаза „Ла Фурия“ ще се изправи още срещу Саудитска Арабия и Уругвай.

#Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026 #Марк Кукурея

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