Куртоа се отказа от почивката си и поднови тренировки с Реал М

Вратарят игра за националния тим на Белгия в световните квалификации с Република Северна Македония и Уелс.

Снимка: БТА
Титулярният вратар на Реал Мадрид Тибо Куртоа се отказа от тридневната ваканция, която му бе дадена от треньора Шаби Алонсо, и се включи веднага към тренировките на испанския гранд на базата във Валдебебас, написа вестник "Марка".

Той игра за националния тим на Белгия в световните квалификации с Република Северна Македония (0:0) и Уелс (4:2), за което му се полагаше почивка, но той се отказа от нея.

Куртоа записа отличен старт на сезона, като записа четири сухи мрежи в десет мача и само резултатът в дербито срещу Атлетико Мадрид (2:5) му пречи за идеална статистика, защото в останалите срещи е допускал най-много по едно попадение.

