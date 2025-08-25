БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Квитова сложи край на кариерата си на US Open

Станко Димов
Всичко от автора

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт


Последният двубой на чехкинята продължи едва 52 минути.

Петра Квитова
Снимка: БГНЕС

Чешката тенисистка Петра Квитова официално сложи край на кариерата си. Левичарката отпадна на старта на US Open, регистрирайки тежка загуба с 1:6, 0:6 от Диан Пари (Франция). Квитова реагира емоционално и не успя да сдържи сълзите си, а организаторите бяха подготвили кратка церемония на корта, с която изпратиха Квитова към живота извън корта.

Двукратната победителка от Уимбълдън пропусна целия сезон 2024 заради майчинство. В началото на тази година тя се завърна на корта на турнира в Остин, а няколко месеца по-късно в Рим записа и дългоочакваната си първа победа като майка. През юни 35-годишната Квитова обяви, че US Open ще бъде последният турнир в състезателната ѝ кариера.

Квитова пристигна в Ню Йорк почти без игрова практика, като за последно участва на Уимбълдън, където също отпадна в първия кръг. Последният двубой на чехкинята продължи едва 52 минути, в които тя нямаше отговор на играта на френската си опонентка Пари.

(Петра Квитова получи целувка от своя треньор и съпруг Иржи Ванек)

Квитова приключва професионалната си кариера с общо 31 спечелени титли на единично. Освен двата трофея от Уимбълдън (2011, 2014), левичарката успя да триумфира и на 9 турнира от сериите WTA 1000. В ранглистата достигна до №2 в света. Тя игра и на финал на Australian Open през 2019 г., като отстъпи в двубоя за трофея пред Наоми Осака.

#US Open 2025 #Петра Квитова





