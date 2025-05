ЛА Клипърс форсира мач №7 срещу Денвър в плейофите на НБА

ЛА Клипърс и Денвър Нъгетс ще решат спора помежду си в първия кръг на плейофите на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация в мач №7. Това стана ясно, след като "ножиците" запазиха шансовете си живи с победа у дома със 111:105.

Двубой №7 ще се изиграе в Денвър в ранните зори на 4 май, неделя.

Първото полувреме мина под сблъсъка на две от големите звезди на паркета - Джеймс Харден и Никола Йокич. Американският гард реализира 21 точки през това време, а сръбският център - 20, и точно тази една точка направи разликата на почивката - 58:57 в полза на домакините.

We've got a STAR DUEL brewing at the half in G6! Joker: 20 PTS | 5 REB | 4 AST | 2 STL Harden: 21 PTS | 4 AST Nuggets trying to advance, Clippers trying to force a Game 7 on TNT! pic.twitter.com/NeMPHy00xI

След подновяването на играта петият от редовния сезон направи сериозна крачка към успеха с 12 последователни точки, за да поведе с 80:66. Оттогава нататък тимът от Лос Анджелис поддържаше двуцифрения си аванс до 105:90. Шампионът от сезон 2022/23 се опита да се върне в двубоя със серия от 11:2, но тройка на Норман Пауъл сложи край на интригата при резултат 110:101 и оставаща 1:47 минута.

Джеймс Харден завърши срещата с 28 точки и 8 асистенции, Кауай Ленърд се отличи с "дабъл-дабъл" - 27 точки и 10 овладени под двата ринга топки, а Норман Пауъл реализира 24 точки.

Kawhi's 27 PTS tonight gives him his 30th playoff game with 20+ PTS as a member of the @LAClippers!



That ties him for 2nd-most in franchise history:



Chris Paul - 31

Blake Griffin - 30

Kawhi Leonard - 30 https://t.co/rziqJNyw5w pic.twitter.com/1jBIfduPVK