лабрадорът манта

Ще ви запознаем с лабрадора Манта – топ търсачът на топки.

Представете си това: куче, което не просто си играе с топки, а спасява хиляди евро на цял спортен клуб! Запознайте се с Манта – лабрадор със супернюх за... топки за песапало - това е финландска версия на бейзбола, ако се чудите.

Само това лято Манта е „спасила“ близо 200 топки, които иначе биха били забравени някъде в гората. Играчите на отбора не ѝ остават длъжни – за всяка върната топка тя получава вкусни награди, като свински уши и дори наденички по време на мачовете.

През миналото лято дойде и велик момент – хилядната топка, открита от Манта, беше върната точно по време на мач.

Дори когато жегата стига над 30°C, Манта не се отказва – само я оставят да се разхлади в близката река Симо-йоки.

Манта не е просто сладко куче – тя е истински герой за отбора си. А ние можем само да мечтаем да сме толкова полезни... или поне да получаваме наденички за добре свършена работа!