"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

Лъчезар Димов: Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите

Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Директорът на „Развитие на Детско-юношески футбол“ към Българския футболен съюз разказва и за своя път в спорта.

Лъчезар Димов, директор „Развитие на Детско-юношески футбол“ към Българския футболен съюз, е третият гост в подкаста на футболната централа. Именно с него бе открита и рубриката „Пътят на таланта“. В продължителен разговор, изпълнен с различни послания, той подчерта важността от изграждането на таланти в името на по-доброто и светло бъдеще за родния футбол, а и за самите клубове. И даде пример, който би служил за вдъхновение за онези, които тепърва са поели по дългия път към професионалния футбол.

„Би било уникално да влезеш в дадена академия и да видиш серия портрети на играчи, създадени от тази школа. Това е крайният резултат. Титлата отпреди 2 години при юношите никой не я помни, тя е страхотна като успех, подобрява имиджа на школата, прави клуба по-изкушаващ за другите футболисти. Имаме школи, които създават постоянно таланти, представете си един музей с портрети на тези футболисти. Това би било наистина мотивиращо като състезател да влезеш и да видиш безброй имена, които са сбъднали своята мечта да бъдат професионални футболисти“, сподели той.

В подкаста Димов разказва и за своя път – от щаба на Йоахим Льов в Германия до предложението от БФС и решението му да се завърне в България. Специалистът говори подробно за промените в детско-юношеския футбол, някои от които вече дават резултат, ролята на родителя, тази на треньора и методите, които той трябва да използва, за да задържа фокуса на младите в свят, изпълнен с толкова предизвикателства. Не бе подмината и темата за големите таланти, които не успяват да се реализират, за Елитните групи, проведените изследвания при 15-годишните и предстоящата премиера на едно ново четиво, чийто път тръгва именно от „Дома на футбола“ в „Бояна“.

