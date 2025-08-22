Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране

Лъчезар Котев е оптимист, въпреки загубата на Арда срещу Ракув срещу в първия мач от плейофите в Лигата на конференциите. Отборът от Кърджали не успя при гостуването си на поляците след 0:1, а халфът смята, че на реванша на българска земя ще бъде доста по-различно.

Българинът смята, че „небесно-сините“ са отдали прекалено голям респект на домакините.

"Може би отдадохме доста повече респект на домакините. В първите минути очаквахме да ни пресират значително по-активно. Така стана и голът за тях, но грешки се случват. Все пак 0:1 е добър турнирен резултат, когато имаш домакинство. Те бяха по-динамични от нас, но в реванша ще бъде по-различно.“

„Има още какво да дадем напред, за да бъдем по-опасни. Този мач не сваля шансовете ни за класиране, те остават 50:50“, сподели Котев.