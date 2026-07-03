Лацио привлече Алфонсо Педраса със свободен трансфер

Лацио официално подсили защитата си с привличането на испанеца Алфонсо Педраса. 30-годишният бранител пристига в римския клуб като свободен агент и подписа договор за срок от три години.

Педраса слага край на дългогодишния си престой във Виляреал, където прекара общо 15 години. По време на кариерата си той натрупа опит и с екипите на Бетис, Алавес, Лийдс и Луго, където игра под наем.

През сезон 2025/26 защитникът записа 27 мача в испанската Ла Лига и отбеляза едно попадение. Той има и един мач за националния отбор на Испания, дебютирайки през 2023 година.

С привличането на Педраса Лацио добавя опитен и универсален футболист към състава си в навечерието на новия сезон.