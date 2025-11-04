БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лацио се справи с Каляри в Серия А

Тимът от Рим се върна към победите в италианския елит.

Лацио се справи с Каляри в Серия А
Лацио се върна на победния път в Серия А. Играчите на Маурицио Сари спечелиха срещу Каляри на свой терен след 2:0 в мач от десетия кръг.

За тима това бе четвърта победа от началото на сезона и втора в последните три мача, като заема осмо място във временното класиране с 15 точки в актива си. Освен това отборът от Рим удължи серията си без загуба на шест двубоя.

Каляри е 14-и с 9 точки към момента, след като претърпя второ поредно поражение и трето в последните си четири двубоя.

И двата гола паднаха през второто полувреме, а преди почивката Тома Башич и Матиа Дзакани пропуснаха да открият резултата за домакините.

Датският нападател на Лацио Густав Исаксен даде преднина от 1:0 на своя тим в 65-ата минута, след като получи топката от Матео Гендузи.

Крайното 2:0 оформи Матиа Дзакани с точен удар в първата минута на добавеното време.

