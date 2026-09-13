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Ламин Ямал поведе Барселона към пети пореден успех

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Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
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Барселона остава безгрешна от началото на кампанията и вече има 15 точки от 15 възможни.

Ламин Ямал
Снимка: БГНЕС
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Шампионът Барселона записа пета поредна победа от началото на сезона в Ла Лига, след като се наложи с 4:2 при гостуването си на Леванте в мач от петия кръг.

Ламин Ямал се превърна в големия герой за каталунците с две попадения, а Шави Еспарт и Карим Адейеми също се разписаха за убедителния успех. Иван Ромеро и Рохер Бруге вкараха за домакините, но усилията им не бяха достатъчни за нещо повече от почетно поражение.

Барселона остава безгрешна от началото на кампанията и вече има 15 точки от 15 възможни. Шампионите са еднолично начело в класирането, на три точки пред втория Реал Мадрид.

Леванте заема 13-ото място с пет точки.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Леванте #ФК Барселона

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