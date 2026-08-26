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Ламин Ямал разтревожен от задаващи се раздели в Барселона

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Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
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Звездата на каталунците приема тежко възможното напускане на Марк Касадо, Ектор Форт и Алехандро Балде, които са сред най-близките му приятели в съблекалнята

Ламин Ямал разтревожен от задаващи се раздели в Барселона
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Звездата на Барселона Ламин Ямал е притеснен от ситуацията около бъдещето на няколко свои съотборници, които могат да напуснат клуба до края на трансферния прозорец. Според "Ел Чирингито“ 19-годишният испански национал следи с тревога развитието около Марк Касадо, Ектор Форт и Алехандро Балде.

Тримата футболисти са сред най-близките хора на Ямал в съблекалнята на каталунците, а отношенията им далеч не се ограничават само до тренировките и мачовете. Именно затова евентуална раздяла с тях би имала сериозно лично отражение върху една от големите звезди на Барселона.

"За него те са като братя в съблекалнята и напускането им има голямо влияние върху Ламин“, отбелязва "Ел Чирингито“. Испанското предаване обърна внимание и на поведението на Ямал по време на тренировка, където той е изглеждал необичайно мрачен и без характерната си усмивка.

Ситуацията идва в момент, в който Барселона продължава да оформя окончателния си състав за новия сезон. Бъдещето на Касадо, Форт и Балде остава сред въпросителните, а евентуалното им напускане може да промени не само опциите пред треньорския щаб, но и атмосферата в съблекалнята.

На терена каталунците започнаха убедително новата кампания, като разгромиха Елче с 5:0. Следващото изпитание за Барселона е домакинството на Атлетик Билбао, но в последните дни вниманието около клуба е насочено и към възможните трансфери преди затварянето на пазара.

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#ПФК Барселона #Ламин Ямал

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