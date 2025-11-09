БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ланс победи Монако и излезе на второто място във френската Лига 1

Ланс победи Монако и излезе на второто място във френската Лига 1
Снимка: БТА
Отборът на Ланс победи Монако с 4:1 при гостуването си в късния съботен мач от френската Лига 1.

Гостите от Северна Франция откриха резултата в 21-вата минута чрез Одсон Едуар. фоларин Балогън обаче изравни за монегаските малко по-късно, след като бе точен от дузпа, отсъдена за нарушение на Мамаду Сангаре. Радостта на домакините продължи твърде малко, като само няколко минути по-късно Уесли Саид отново даде аванс на Ланс.

Нещата се промениха коренно в самия край на първата част, когато голмайсторът на Монако Балогън бе изгонен от терена с директен червен картон, а в добавеното време Сангаре, който бе грешник при дузпата, вкара за 1:3.

В 60-ата минута Флориан Товен центрира от корнер, а Уесли Саид с глава заби мощно топката под гредата за втория си гол в мача - 1:4.

В добавеното време на мача Монако пропусна втората дузпа, отсъдена за тима, като Ансу Фати стреля в левия ъгъл, а вратарят Робин Рисер изби топката.

Така Ланс излезе на второ място в класирането, а Монако допусна втора поредна загуба за сезона и се свлече на шеста позиция.

