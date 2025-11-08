Атлетико Мадрид записа четвърта поредна победа

Атлетико Мадрид победи Леванте с 3:1 в среща от 12-ия кръг на Ла Лига и постигна четвърти пореден успех в шампионата на Испания.

След този резултат тимът на Диего Симеоне се изравни по точки с втория Барселона (по 25), макар каталунците да имат мач по-малко. Леванте остава на 17-о място с 9 точки.

Мачът започна с автогол на Адриан де ла Фуенте в 12-ата минута, давайки преднина на домакините. В 21-ата минута Мануел Санчес изравни резултата за Леванте с глава след корнер.

През втората част Антоан Гризман, влезнал като резерва, се разписа два пъти – в 61-ата и 80-ата минута, оформяйки крайния резултат. В добавеното време Карлос Алварес успя да вкара за Леванте, но голът беше отменен заради засада след проверка с ВАР.

По-рано днес Севиля и Жирона записаха минимални победи с 1:0 срещу Осасуна и Алавес съответно.