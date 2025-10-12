Лъвове на брега: пустинните хищници на Намибия се превръщат в морски ловци



В Намибия се случва нещо, което изглежда невъзможно – група пустинни лъвове напускат саваната и се преместват на брега на Атлантическия океан. Те вече ловуват тюлени и са известни като първите „морски лъвове“ в света.

Белгийската фотографка Грит Ван Малдерен прекарва дни, следейки лъвица на име Гама по Брегът на скелетите. Снимката ѝ, отличена на конкурса Wildlife Photographer of the Year в Лондон, показва Гама на плажа с бурен океан зад нея и уловен тюлен до краката ѝ.

В Намибия живеят около 80 пустинни лъва, като само 12 от тях обитават крайбрежието. Учените обясняват, че животните са променили напълно начина си на живот, за да оцелеят. Те се научили да живеят без вода, извличайки влагата от месото, и изминават хиляди километри в търсене на храна.

Биологът Филип Стандър, който изследва тези лъвове от десетилетия, ги описва като „суператлети“ – издръжливи и интелигентни. Според него Гама е част от първото поколение лъвове, израснали край океана.

Да видиш лъв на плажа изглежда странно, но това е новата реалност в Намибия – мястото, където пустинята среща морето, а природата доказва, че може да се адаптира към всичко.