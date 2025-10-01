Лазери срещу космически заплахи

На Международния астронавтски конгрес в Сидни австралийска компания представи системата Atlas Space Control – част от семейството лазерни технологии Atlas. Тя е създадена, за да пази сателитите и да следи какво се случва в орбитата.

Atlas може да бъде стационарна, мобилна или преносима, което я прави изключително гъвкава. Системата може да регулира мощността си – от просто наблюдение до активни действия срещу потенциални заплахи. С помощта на специална оптика операторите виждат в реално време дори малки обекти и отломки в космоса, както и техните траектории.

„Космосът вече е арена на конкуренция и сателитите са уязвими – Atlas дава на съюзниците инструмент за защита на интересите им в орбита“, обясняват технологията учени.

Конгресът привлича над 7300 участници от 90 държави, включително представители на 40 космически агенции. На 3 октомври изложбата ще бъде отворена за широка публика – очакват се 7200 посетители и срещи с 17 астронавти.