ЛеБрон Джеймс посочи играча, който може да направи това, което никой друг не може срещу Уембаняма

ЛеБрон Джеймс вярва, че Кевин Дюрант може би е единственият играч в НБА, способен да стреля над Виктор Уембаняма. Джеймс похвали изключителните качества и ефективност на 38-годишния играч.

Суперзвездата на Филаделфия 76ърс заяви, че Кевин Дюрант е този, който може да се противопостави в нападение срещу звездата на Сан Антонио Спърс.

„Знам едно нещо, което не се е променило. Неговите стрелби, неговата ефективност, той е луд, той е толкова ефикасен с топката", каза Джеймс в подкаста Mind the Game.

Джеймс посочи мача на Хюстън срещу Сан Антонио на 23 октомври, като подчерта конкретно владение на топката, в което Дюрант успя да стреля над 213-сантиметровия Уембаняма.

„Видях едно негово движение срещу Уемби, в мача, когато Амен Томпсън направи онзи невероятен блок“, спомни си Джеймс.

„Кевин е може би единственият в лигата, който би могъл да направи този ход срещу Уемби“, добави ЛеБрон.

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Хюстън спечели този мач със 114:110, като Дюрант реализира 20 точки, седем борби и шест асистенции. Уембаняма завърши с 25 точки, 13 борби и два чадъра.

Джеймс коментира и как Кевин Дюрант е адаптирал офанзивната си игра с възрастта, разчитайки по-малко на атакуване на коша и повече на стрелба, работа с краката и способност да създава пространство.

„Сега той избира позициите от които да стреля и използва уменията си за дрибъл и бързите си стрелби, за да помогне на отбора си“, каза още Джеймс.

Дюрант, който вече е в 20-ия си сезон в НБА, има средно по 20,8 точки, 5,3 борби и 3,3 асистенции в осем мача от кампанията 2026-27.