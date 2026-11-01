Виктор Уембаняма избухна с 43 точки за четвърта поредна победа на Сан Антонио, Мемфис остана непобеден в НБА

Виктор Уембаняма изигра най-резултатния си мач от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като отбеляза 43 точки при победата на Сан Антонио Спърс със 121:111 срещу Минесота Тимбъруулвс. Успехът беше четвърти пореден за „шпорите“, които продължават силното си представяне.

Френският център беше основната фигура за домакините, а решаващ момент в двубоя се оказа серия от 10:0 в последната четвърт, след която Сан Антонио поведе с пет точки и постепенно наложи контрол върху срещата.

Сериозен принос за победата имаше и Дайлън Харпър, който завърши с 25 точки, седем борби и шест асистенции. Де'Арон Фокс добави още 22 точки.

Минесота беше сериозно отслабен за гостуването, след като не можеше да разчита на Антъни Едуърдс, Донте ДиВинченцо и Рюди Гобер. В тяхно отсъствие Айо Досумну беше най-резултатен за гостите с 27 точки и девет борби, докато Джейдън Макданиелс и Джонатан Куминга реализираха по 19.

В друг двубой Портланд Трейл Блейзърс постигна убедителна победа със 112:90 при гостуването си на Юта Джаз. Дени Авдижа и Деймиън Лилард отбелязаха общо 46 точки, като имаха основна заслуга и за впечатляващия старт на срещата, при който Портланд направи серия от 17:0.

Авдижа завърши с 24 точки, а Лилард добави 22. Победителите вече имат четири успеха в последните си пет мача, въпреки че играха без контузения Джа Морант.

За Юта новобранецът Дарин Питърсън отбеляза 16 точки, а Лаури Марканен и Брайс Сенсабо добавиха по 13.

Филаделфия 76ърс също записа победа, след като се наложи над Шарлът Хорнетс със 109:104. Тайръз Макси беше лидер за победителите с рекордните си за сезона 38 точки. Анфърни Саймънс се включи силно от резервната скамейка с 19 точки, а Джейлън Браун добави 16.

За Шарлът най-резултатен беше резервата Грейсън Алън с 27 точки, докато Брендън Милър реализира 24. Поражението беше трето за „стършелите“ в последните им четири срещи.

Мемфис Гризлис продължи безгрешната си серия от началото на сезона и остана единственият отбор в НБА без поражение след категоричен успех със 136:105 срещу Сакраменто Кингс.

Камерън Бузър отбеляза рекордните в кариерата си 27 точки, а Айзея Стюърт се отличи с 24 от резервната скамейка. Именно резервите изиграха ключова роля за разгромната победа, като реализираха общо 81 точки.

За Сакраменто впечатляващ двубой направи новобранецът Дариус Акъф Джуниър, който завърши с 38 точки, включително девет успешни стрелби от тройката от 14 опита. Индивидуалното му представяне обаче не беше достатъчно, за да спре Мемфис.

Ню Орлиънс Пеликанс прекъсна серията си от четири поредни загуби срещу Атланта Хоукс, след като постигна убедителен успех със 121:99. Садик Бей се превърна в основна фигура за победителите, реализирайки 25 точки след включване от резервната скамейка.

За Атланта Си Джей Макколъм отбеляза 14 точки, а Джейлън Джонсън добави 13.

Кливлънд Кавалиърс също демонстрира силна игра в нападение и победи Милуоки Бъкс със 136:111. Еван Мобли изигра най-резултатния си мач през сезона с 27 точки, докато Джарет Алън оформи дабъл-дабъл с 25 точки и 11 борби.

Донован Мичел добави 15 точки, а Джеймс Хардън допринесе с 13 точки и седем асистенции. За Милуоки Кел'ел Уеър се отличи с 19 точки и 10 борби, докато Тайлър Хироу завърши с 15.

В един от останалите интересни двубои Хюстън Рокетс надигра Оклахома Сити Тъндър със 119:98.

Джабари Смит Джуниър беше най-резултатен за домакините с 30 точки, а Маркъс Смарт добави 24, включително седем успешни стрелби от далечно разстояние. Алперен Шенгюн остана близо до трипъл-дабъл, след като записа 16 точки, девет борби и девет асистенции.

За Оклахома Сити Шай Гилджъс-Александър реализира 26 точки, но тимът му беше без трима основни играчи – Джейлън Уилямс, Чет Холмгрен и Кейсън Уолъс.

Кенрик Уилямс добави 11 точки, включително три тройки, а Джаред Маккейн се отчете с 10.