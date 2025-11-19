Леброн Джеймс с исторически рекорд при завръщането си на паркета

Леброн Джеймс записа пореден впечатляващ момент в кариерата си, след като във вторник вечерта стана първият баскетболист, участвал в 23 последователни сезона в НБА. 40-годишната суперзвезда се завърна на паркета за Лос Анджелис Лейкърс при победата им със 140:126 над Юта Джаз.

Джеймс пропусна първите 14 срещи от кампанията заради проблеми със седалищния нерв, но при завръщането си се отчете с 11 точки, 12 асистенции и 3 борби за 30 минути игра.

Рекордьорът по точки в историята на НБА подобри постижението на Винс Картър за най-много последователни сезони (22), а двете му успешни стрелби от тройката го изкачиха и на шесто място във вечната класация по реализирани тройки, изпреварвайки Реджи Милър.

„Не беше играл баскетбол от дълго време, но за първи мач се справи невероятно“, коментира съотборникът му Лука Дончич. „Тепърва ще влиза в ритъм и много ще ни помогне“, добави словенецът.

Самият Дончич бе най-резултатен в двубоя с 37 точки и 4 откраднати топки, към които добави 10 асистенции и 5 борби.

За Лейкърс Остин Рийвс се включи с 26 точки, докато за Юта Кеонте Джордж и Лаури Марканен реализираха съответно 34 и 31 точки.

След успеха Лейкърс се изкачват на четвърто място в Западната конференция, а Джаз заемат десетата позиция.