СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Леброн Джеймс с исторически рекорд при завръщането си на паркета

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Джеймс пропусна първите 14 срещи от кампанията заради проблеми със седалищния нерв.

Леброн Джеймс
Снимка: БТА
Слушай новината

Леброн Джеймс записа пореден впечатляващ момент в кариерата си, след като във вторник вечерта стана първият баскетболист, участвал в 23 последователни сезона в НБА. 40-годишната суперзвезда се завърна на паркета за Лос Анджелис Лейкърс при победата им със 140:126 над Юта Джаз.

Джеймс пропусна първите 14 срещи от кампанията заради проблеми със седалищния нерв, но при завръщането си се отчете с 11 точки, 12 асистенции и 3 борби за 30 минути игра.

Рекордьорът по точки в историята на НБА подобри постижението на Винс Картър за най-много последователни сезони (22), а двете му успешни стрелби от тройката го изкачиха и на шесто място във вечната класация по реализирани тройки, изпреварвайки Реджи Милър.

„Не беше играл баскетбол от дълго време, но за първи мач се справи невероятно“, коментира съотборникът му Лука Дончич. „Тепърва ще влиза в ритъм и много ще ни помогне“, добави словенецът.

Самият Дончич бе най-резултатен в двубоя с 37 точки и 4 откраднати топки, към които добави 10 асистенции и 5 борби.

За Лейкърс Остин Рийвс се включи с 26 точки, докато за Юта Кеонте Джордж и Лаури Марканен реализираха съответно 34 и 31 точки.

След успеха Лейкърс се изкачват на четвърто място в Западната конференция, а Джаз заемат десетата позиция.

